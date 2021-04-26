 

Мнение: В метро появились клопы

26.04.2021, 12:24, Разное
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Ну вот, держалась Москва недолго. Ковидобесы не будут сдавать позиций, это уже понятно, а то, что у нас в России унижение было минимально – это лишь флуктуация. Причем ситуация ухудшалась все последние недели – например, в магазинах внезапно начали опять требовать надевать маски на кассах, причем везде, даже в Перекрестке (где обычно забивают первыми на эту мерзость). Но тогда еще казалось, что это такие последние конвульсии…

Но нет, ни хрена. Это “третья волна” – третья волна ковидобесного идиотизма. Начинается! С сегодняшнего дня снова начались облавы в метро в защиту “масочно-тряпочного” режима. Ловить причем собираются не только на платформах, но и в вагонах! Забавно, что они собираются требовать ношения не только масок, но и перчаток. Штраф – 5 тыс. рублей. Перчатки в метро не носит практически никто – что ж, значит, у контролеров ожидается большой урожай.

Невероятно мерзкое ощущение все это порождает. Для меня это равносильно сообщению типа “в московском метро появились огромные клопы”. Типа они там ползают везде по вестибюлям, живут в вагонах, падают тебе за шиворот с потолков – и сосут, сосут кровь… То есть, спускаясь в московское подземелье, ты должен быть готов к самому худшему и постоянно быть настороже. И не спускаться – тоже нельзя.

Мерзость. Бррр!

Источник: Размышления вольного социолога



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