Скандалы: «Лишь Мальта может гарантировать безопасное и стабильное будущее»

Как парламентарии-единороссы добывают мальтийское гражданство

Давно известно, что несмотря на патриотическую и антизападную риторику правящих элит России, представители этих элит предпочитают обустраивать жизнь своих детей именно на Западе. В числе желанных и комфортных гнезд для номенклатурного потомства была Мальта – до 2020 года в этой стране существовала одна из самых привлекательных инвестиционных программ получения гражданства в Европе. О том, как российские депутаты пытаются оформить мальтийское гражданство своим родным, Центр «Досье» узнал из документов, предоставленных фондом имени Дафны Каруаны Галиции. Фонд носит имя мальтийской журналистки, убитой в 2017 году после серии расследований о коррумпированности мальтийского правительства.

По данным Центра «Досье», в 2016 году мальтийское гражданство получил Артем Аникеев – сын депутата Государственной Думы, члена фракции «Единой России» Григория Аникеева.

Григорий Аникеев – один из богатейших российских парламентариев. В 2013 году журналисты обнаружили у него рекордные для депутатов Госдумы 370 миллионов долларов в швейцарском банке UBS. С 2017 года единоросс Аникеев занимает первое место по доходам среди депутатов нижней палаты парламента. В апреле 2021 года РБК сообщил, что Аникеев заработал 2,7 миллиарда рублей за год. Ему принадлежит компания ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. Один из наиболее известных брендов компании – «Горячая штучка».

Григорий Аникеев заседает в Госдуме с 2007 года, выступил соавтором законопроектов о запрете усыновления российских сирот американцами, об иностранных агентах и о санкциях против США и Евросоюза. В 2001 году он возглавлял фонд «Милосердие и порядок», который в 2007 году был преобразован в «патриотическую общественную организацию». Организация занимается патриотическим воспитанием детей в рамках программы «Гордись страной – расти патриотом!».

Когда сын депутата-бизнесмена Артем Аникеев получал гражданство Мальты, ему было 16 лет. Родители Артема Григорий Аникеев и Ольга Полякова расстались в 2001 году. Как сообщает Центр «Досье», при оформлении гражданства юного Артема госпожа Полякова об отце своего сына писала уклончиво, отмечая, что контактов с ним не поддерживает.

При этом вряд ли информация о полном разрыве отношений соответствует действительности. В 2002 году Григорий Аникеев оформил на Артема участок площадью 854 кв. м во Владимире вместе с частным домом, в котором депутат был прописан, как минимум, до 2016 года. Впоследствии владения сына Аникеева разрастались: в 2010 году он стал владельцем шести соток земли, отторгнутой у литературной гимназии по соседству с владимирским участком Аникеева, пишет издание «ПроВладимир».

По мнению расследователей Центра «Досье», у Ольги Поляковой были причины скрывать правду о Григории Аникееве, поскольку для зарубежных правительств и банков такие люди считаются «политически значимыми персонами», и информация об этом родстве могла бы поставить крест на перспективах получения мальтийского гражданства.

Тем не менее, Центр «Досье» обнаружил официальный документ – согласие Григория Аникеева на получение сыном этого гражданства, подписанное депутатом собственноручно. Это противоречит утверждению матери Артема Аникеева об утрате контакта с отцом.

Возможно, еще один народный избранник хотел получить гражданство Мальты не только для потомков, но и для себя лично. По данным Центра «Досье», депутат Государственного совета республики Татарстан, член партии «Единая Россия» Ирек Салихов в 2015 году вместе с родителями, женой и двумя детьми начал собирать документы для получения мальтийского гражданства.

Единоросс Салихов, как и единоросс Аникеев – человек состоятельный. В начале нулевых он работал в Татнефти, а в 2008 году создал компанию «Ядран-Ойл», которая стала крупнейшим нефтетрейдером Татарстана.

В 2011 году Салихов стал муниципальным депутатом, а в 2014 году – избрался в Госсовет Татарстана от партии «Единая Россия». В 2017 году он получил медаль «За доблестный труд!» от республики Татарстан.

Судя по публичным заявлениям Салихова, он ярый патриот своей малой родины, Татарстана. «Было немало вариантов трудоустройства, возможность уехать и в северные регионы, где труд нефтяника оплачивается в разы выше. Однако я решил, что хочу развивать нефтяную промышленность именно здесь. Ведь в этих землях взяла свое начало история татарской нефти» – цитируются слова единоросса на его личном сайте.

Однако желание получить гражданство Мальты Салихов сформулировал в 2015 году в мальтийских сопроводительных документах так: «Принимая во внимание тяжелую политическую и экономическую ситуацию в мире, на мой взгляд, лишь Мальта может гарантировать безопасное и стабильное будущее для моей семьи и меня» (документ имеется в распоряжении Центра «Досье»).

Озабоченность «политической и экономической ситуацией в мире» в 2015 году можно понять. С 2014 года в мире, по сути, шла новая холодная война: российские войска вели бои на Донбассе, крупные российские чиновники и близкие к Кремлю олигархи попали под западные санкции. Возможно, в этой тревожной обстановке единороссом Салиховым было принято решение найти «запасной аэродром» для своей семьи.

Удалось ли Салихову получить гражданство, неизвестно – в списках новых граждан Мальты за последние годы его фамилию обнаружить не удалось. Но Центр «Досье» утверждает, что Салихов и члены его семьи как минимум год были официальными резидентами Мальты – в документах можно найти отсканированные виды на жительство.

В 2019 году Ирек Салихов вновь избрался в госсовет Татарстана и вскоре был признан самым богатым татарским депутатом – его доход составил 177,5 миллиона рублей.

Роман Попков