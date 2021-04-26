 

Мурашко рассказал о планах зарегистрировать «Спутник лайт» в период майских праздников

26.04.2021, 12:08, Новости дня
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Регистрация вакцины «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи намечена на майские праздники, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать», – передает его слова  РИА «Новости».

Напомним, Центр имени Гамалеи подал документы в Минздрав на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», представляющую из себя первый компонент «Спутника V».

В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.



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