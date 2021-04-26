 

Мнение: Выхолащивание

26.04.2021, 11:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минпросвещения предложило запретить организациям, выполняющим функции иностранного агента, осуществлять просветительскую деятельность. Аналогичное требование ведомство рекомендует применить к лицам, не имеющим стажа более двух лет.

Законопроект, который будет регулировать просветительскую деятельность, вне всякого сомнения, будет принят именно в предложенной, а может, и более жесткой редакции, которая фактически ликвидирует само понятие просветительской деятельности, зарегулирует ее до полного выхолащивания сути и смысла.

В современном мире одно из ключевых, а возможно, и наиболее важное значение имеет геокультурная борьба – то есть, соревнование смыслов и образов. Запрет на конкуренцию смыслов означает лишь то, что кремлевский режим заведомо признает себя проигравшим. Запрет на существование иных образов – лишь попытка удержать за собой тот небольшой островок алчности, ненависти и животной злобы ко всему, который и есть суть правящей касты. Ничего другого за ней нет и быть не может. А потому любые другие смыслы для нее враждебны.

Однако бороться с иным влиянием на поле когнитивной борьбы режим не в состоянии. Ему нечего предложить. Поэтому и запрет под видом регулирования. Это, безусловно, плохо. Плохо потому, что когда этот режим сгинет, на иссушенную почву снова хлынут разнообразные деструктивные идеологии и течения, мы уже проходили через это в начале девяностых.

Фактически конкурентная идеологическая борьба для социального организма – это аналог иммунной системы, которая учится отличать опасных микробов от полезных. Закормив ее антибиотиками, убив стрессами и карантинами, на выходе вы получите абсолютно беспомощного человека, который гарантировано неспособен переносить без мощнейших доз лекарств элементарные царапины.

Но ничего другого режим делать не в состоянии. Он – полный банкрот, идейный в том числе. А потому борется за продление своего жалкого существования террором, запретами и бесконечной ложью. Пока это работает, но система приобретает всё менее устойчивое состояние.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / Готовим в пост: рецепт веганского пирожного “Мак” с мороженым со вкусом иван-чая и вареньем

15.10 / После смены имени на мужское дочь Михаила Ефремова заблокировали в Twitter

06.01 / Певица Любовь Успенская покорила подписчиков глубоким декольте

19.11 / Аглая Тарасова, Ксения Собчак и другие гости премьеры фильма “Смертельные иллюзии”

08.08 / Мнение: Два соглашения

12.04 / Виктория Дайнеко подогревает слухи о своем новом романе

05.03 / Ведущая Ксения Бородина описала идеального зятя

21.07 / Джонни Депп спрятал дорогое колье для Кейт Мосс между ягодиц

15.02 / Сами разбирайтесь с вашими дворцами!

11.10 / Куда исчезла девочка-рентген, которая видела всех насквозь?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика