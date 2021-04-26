Мнение: Выхолащивание

Минпросвещения предложило запретить организациям, выполняющим функции иностранного агента, осуществлять просветительскую деятельность. Аналогичное требование ведомство рекомендует применить к лицам, не имеющим стажа более двух лет.

Законопроект, который будет регулировать просветительскую деятельность, вне всякого сомнения, будет принят именно в предложенной, а может, и более жесткой редакции, которая фактически ликвидирует само понятие просветительской деятельности, зарегулирует ее до полного выхолащивания сути и смысла.

В современном мире одно из ключевых, а возможно, и наиболее важное значение имеет геокультурная борьба – то есть, соревнование смыслов и образов. Запрет на конкуренцию смыслов означает лишь то, что кремлевский режим заведомо признает себя проигравшим. Запрет на существование иных образов – лишь попытка удержать за собой тот небольшой островок алчности, ненависти и животной злобы ко всему, который и есть суть правящей касты. Ничего другого за ней нет и быть не может. А потому любые другие смыслы для нее враждебны.

Однако бороться с иным влиянием на поле когнитивной борьбы режим не в состоянии. Ему нечего предложить. Поэтому и запрет под видом регулирования. Это, безусловно, плохо. Плохо потому, что когда этот режим сгинет, на иссушенную почву снова хлынут разнообразные деструктивные идеологии и течения, мы уже проходили через это в начале девяностых.

Фактически конкурентная идеологическая борьба для социального организма – это аналог иммунной системы, которая учится отличать опасных микробов от полезных. Закормив ее антибиотиками, убив стрессами и карантинами, на выходе вы получите абсолютно беспомощного человека, который гарантировано неспособен переносить без мощнейших доз лекарств элементарные царапины.

Но ничего другого режим делать не в состоянии. Он – полный банкрот, идейный в том числе. А потому борется за продление своего жалкого существования террором, запретами и бесконечной ложью. Пока это работает, но система приобретает всё менее устойчивое состояние.

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