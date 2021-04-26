“А все уже”. Тина Кароль после победы участника из команды Дорофеевой отказалась быть тренером на “Голосе країни”

“Это мой крайний сезон. Я очень благодарна “Голосу країни” и благодарю всех, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто касался этого проекта. И благодарю всех, кто был на бэкстейдже”, – заявила она.

Отвечая на уговоры ведущего шоу Юрия Горбунова остаться в проекте, музой которого она, по его словам, является, Тина Кароль сообщила, что хочет уступить кресло тренера фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной.

“Все. А все уже”, – резюмировала певица.

ВИДЕОВидео: Голос країни / YouTube

Контекст:Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта были певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.

Победителем стал участник команды Дорофеевой Сергей Лазановский, а второе место заняла вокалистка из команды Тины Кароль Юлия Тимочко.

Тина Кароль была тренером восьми сезонов шоу, начиная с 2015 года. Участники ее команды пять раз становились победителями шоу.

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