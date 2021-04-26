“Топовый ингредиент в салатах”. Клопотенко назвал продукт, способный изменить вкус привычного блюда

“Свеклу можно есть сырой. Ржаной хлеб – топовый ингредиент в салатах. Раунд. Это две истины, о которых вы раньше могли почему-то не думать. Вот теперь подумайте. А если это для вас уже не новая инфа, то вы умничка, и я горжусь вами. Давайте теперь эти знания совместим, и будет зашибись”, – написал он.

Для приготовления салата сырую свеклу нужно нарезать кубиками. Ее можно не чистить. Томаты и сладкий перец необходимо порубить крупными кусками, сладкий лук порезать тонкими кольцами.

Все ингредиенты переложить в большую миску и поломайте туда сыр фету.

“Вот прямо упивайтесь и мните. Учитесь чувствовать еду на всех уровнях”, – посоветовал кулинар.

Добавить сок лимона, соль, перец, сухой орегано, оливковое масло. Немного перемешать. Из ржаного хлеба сделать сухарики (на сковороде или в духовке). Добавить их к салату.

“Ешьте и кайфуйте от структур и этой жизни”, – написал Клопотенко.

Он акцентировал внимание на том, что вместо ржаного хлеба какой-то другой не подойдет.

“За счет яркого вкуса он как бы дополнительная специя, что усиливает эмоции от салата”, – объяснил эксперт.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов. Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Клопотенко вошел в список 50 человек в возрасте до 35 лет, которые влияют на будущее мировой гастрономии.

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