 

“Топовый ингредиент в салатах”. Клопотенко назвал продукт, способный изменить вкус привычного блюда

26.04.2021, 11:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Свеклу можно есть сырой. Ржаной хлеб – топовый ингредиент в салатах. Раунд. Это две истины, о которых вы раньше могли почему-то не думать. Вот теперь подумайте. А если это для вас уже не новая инфа, то вы умничка, и я горжусь вами. Давайте теперь эти знания совместим, и будет зашибись”, – написал он.

Для приготовления салата сырую свеклу нужно нарезать кубиками. Ее можно не чистить. Томаты и сладкий перец необходимо порубить крупными кусками, сладкий лук порезать тонкими кольцами.

Все ингредиенты переложить в большую миску и поломайте туда сыр фету.

“Вот прямо упивайтесь и мните. Учитесь чувствовать еду на всех уровнях”, – посоветовал кулинар.

Добавить сок лимона, соль, перец, сухой орегано, оливковое масло. Немного перемешать. Из ржаного хлеба сделать сухарики (на сковороде или в духовке). Добавить их к салату.

“Ешьте и кайфуйте от структур и этой жизни”, – написал Клопотенко.

Он акцентировал внимание на том, что вместо ржаного хлеба какой-то другой не подойдет.

“За счет яркого вкуса он как бы дополнительная специя, что усиливает эмоции от салата”, – объяснил эксперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов. Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.
Клопотенко вошел в список 50 человек в возрасте до 35 лет, которые влияют на будущее мировой гастрономии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Госдеп оценил опасность обстрелов «зеленой зоны» Багдада

07.07 / Зеленский провел экстренное совещание. Стало известно о пятой жертве в результате лесного пожара в Луганской области

01.02 / Ученые рассказали, насколько прочен алмаз

21.11 / «Вести» выяснили, почему Украина не проголосовала против героизации нацизма

07.07 / В Германии 500 человек поместили на карантин из-за коронавируса в многодетной семье

24.06 / С 1 июля ЕС откроет границы для стран, в которых снижается количество больных COVID-19, Украина в это число не входит – СМИ

05.09 / “Суд” в Крыму оставил под арестом до декабря одного из обвиняемых по делу “Хизб ут-Тахрир”

04.01 / Глава Забайкалья госпитализирован с коронавирусом

28.11 / В Киевском облсовете произошли стычки из-за якобы “ковидного” депутата. Видео

06.09 / Баталии юристов, угроза сепаратизма, вмешательство военных – Fox рассказал, что будет после ноябрьских выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика