“Отношение отрицательное”. Ермак сравнил визит нардепа Шевченко к Лукашенко с полетами Медведчука к Путину

“Что касается поездки Евгения Шевченко, то есть официальная позиция государства и президента. Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку. Какую оценку давал парламент Украины, когда [нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор] Медведчук летал в Москву и встречался с [президентом РФ Владимиром] Путиным?”, – сказал глава ОП.

Он считает, что в Украине “достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка”.

“Если вы спрашиваете мое личное отношение, оно отрицательное”, – подчеркнул Ермак.

Контекст:20 апреля в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”.

Во фракции “Слуги народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

На заседании фракции 22 апреля было принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции “Слуги народа” в парламенте. По информации СМИ, Шевченко на заседании просил, чтобы его исключили из фракции, и заявил, что его политические взгляды не совпадают со взглядами политсилы.

23 апреля Шевченко заявил, что ездил в Минск налаживать отношения Украины и Беларуси.

Медведчук, который является кумом Путина, в 2018 году говорил, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны “по вопросам, которые попадают в интересы Украины”, несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Позже были зафиксированы новые визиты в РФ, в частности, перед выборами в Верховную Раду и во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.

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