Эйдман: Запад считает путинский режим мелким и сыкливым хулиганом, которого в любой момент можно взять за яйца

Не соперник ты мне, загорелый клоун!

Загорелый клоун, исполнявший в прошлом роль “президента Медведева”, потребовал от США, чтобы они относились к России “как в прошлом к СССР”, то есть как “к равноправному сопернику, с которым, без сомнения, необходимо считаться”.

Представляете, подзаборный алкаш домогается до прохожих, требуя уважения. Почему они, заткнув носы, стараются побыстрее пройти мимо? Почему они не признают его “равноправным соперником”, а больно бьют тростью, как шелудивую скотину? Медведев и Ко не понимают этого и искренне возмущены. Ведь вроде все как в СССР. И бомбы атомные есть, и шпионы с ядами, и нефть с газом. Но на равных с ними говорить не хотят. Не уважают и не боятся.

А дело-то вот в чем. Советские вожди не зависели от западных стран. У них не было виноградников в Тоскане, офшоров на островах, домов и детей в Лондоне. А у Медведева и других нынешних российских начальников все это в том или ином виде имеется.

Сами они сидят в России, а самое ценное, что у них есть, находится на Западе, который в любой момент может захлопнуть дверь и прищемить их “мужское достоинство”. Вот поэтому путинский режим не боятся, не уважают и равным соперником не считают. А считают мелким и сыкливым хулиганом, которого в любой момент можно взять за яйца.

Запад до сих пор не сделал этого только потому, что такое уязвимое, зависимое положение российской верхушки ему выгодно. Однако рано или поздно Путин, Медведев и Ко могут все-таки нарваться и тогда дверь захлопнется. Представляю, как они будут выть от боли.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—