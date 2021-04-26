 

Рада на этой неделе проведет как минимум два внеочередных заседания – Разумков

26.04.2021, 11:48, Новости дня
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Об этом 26 апреля рассказал в ходе согласительного совета спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“О двух внеочередных заседаниях мы можем уже говорить. […] Есть две инициативы, я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания. Я понимаю, что также могут быть дополнительные инициативы по внеочередным заседаниям, но по состоянию на сегодня пока фракции не обращались за подписными листами”, – сказал он. 

По словам Разумкова, на этих двух внеочередных заседаниях планируют рассмотреть 14 вопросов.

Между пленарными заседаниями и внеочередными, а также в ходе перерыва с 12.00 до 13.00 парламентский зал будут кварцевать, как и на предыдущей пленарной неделе.

Согласно календарному плану Верховной Рады, пленарные заседания Рады запланированы на 27–30 апреля. В пятницу также ожидается час вопросов к правительству. 

Парламент сейчас рассматривает правки к проекту закона №2194 “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений”. По словам Разумкова, к проекту осталось рассмотреть более 800 поправок. Он рассчитывает, что Раде удастся это сделать до конца недели. 

Контекст:Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что внеочередные заседания могут пройти 27 и 29 апреля. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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