Рада на этой неделе проведет как минимум два внеочередных заседания – Разумков

Об этом 26 апреля рассказал в ходе согласительного совета спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“О двух внеочередных заседаниях мы можем уже говорить. […] Есть две инициативы, я уверен, что завтра они будут оформлены во внеочередные заседания. Я понимаю, что также могут быть дополнительные инициативы по внеочередным заседаниям, но по состоянию на сегодня пока фракции не обращались за подписными листами”, – сказал он.

По словам Разумкова, на этих двух внеочередных заседаниях планируют рассмотреть 14 вопросов.

Между пленарными заседаниями и внеочередными, а также в ходе перерыва с 12.00 до 13.00 парламентский зал будут кварцевать, как и на предыдущей пленарной неделе.

Согласно календарному плану Верховной Рады, пленарные заседания Рады запланированы на 27–30 апреля. В пятницу также ожидается час вопросов к правительству.

Парламент сейчас рассматривает правки к проекту закона №2194 “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений”. По словам Разумкова, к проекту осталось рассмотреть более 800 поправок. Он рассчитывает, что Раде удастся это сделать до конца недели.

Контекст:Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что внеочередные заседания могут пройти 27 и 29 апреля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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