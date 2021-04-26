 

Володин: У России есть свой ген демократии

26.04.2021, 11:44, Разное
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По словам председателя ГД, тревога за судьбу демократии в России не дает покоя западным “доброжелателям”. “Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим”, – отметил спикер.

Он подчеркнул, что во времена, когда в Европе правили монархические династии, на Руси основные вопросы решались путем народного самоуправления. “Новгородским и псковским вече, земскими Соборами, думами”, – напомнил Володин.

Демократия – это не “покричать на площади и не побузить на улице”, это реализация прав граждан на участие в выборах, влияние на органы власти, свободное выражение своих взглядов, написал спикер ГД. “А если исходить из определения одного из самых известных теоретиков современного демократии Адама Пшеворского, демократия – это процедуры, нормы и правила”, – добавил он.

В России есть все условия для проведения демократических выборов, отражающих волю избирателей, подчеркнул Володин. Он напомнил, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва, депутатов законодательных собраний 39 регионов, глав субъектов. Честность голосования зависит от нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий, убежден председатель ГД.

Спикер заметил, что принципы и механизмы российской демократии работают на объединение страны. Сложившаяся в России конструкция подразумевает сложные процессы, включая диалог и выработку договоренностей, указал Володин.

“Разные политические интересы и взгляды уже на протяжении двух десятилетий представляют четыре парламентские партии. Все они готовятся к выборам, и у каждой есть шансы получить нужное число голосов. Но это прогноз. А как будет, решат наши граждане”, – заключил спикер.



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