 

В Челябинской области женщина провалилась в выгребную яму

26.04.2021, 11:44, Разное
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Из садового товарищества “Сад Северный-2” в черте города Миасс в Челябинской области в службу спасения поступил сигнал, передает URA.Ru. Дачники рассказали, что их товарка провалилась в выгребную яму вместе с самим туалетом. Дверь оказалась заблокирована. Спасать пенсионерку пришлось профессионалам. В результате работы сотрудников МЧС никто не пострадал и даже не испачкался. Сама бабушка к ситуации отнеслась с юмором. Причиной провала послужил обвал грунта.



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