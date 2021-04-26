 

Ученые: От преждевременной смерти может защитить простой продукт

26.04.2021, 11:38, Разное
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По словам ученых, есть некоторые растительные продукты, которые отличатся набором различных полезных свойств. Один из них способен защитить от преждевременной смерти.
В процессе проведения исследования исследователи проанализировали информацию о 570 тысяч человек, проживающих в Иране, США, Италии и Китае. Некоторые респонденты регулярно включали в свой рацион жгучий перец чили. Оказалось, что употребление данного продукта способно оказывать противораковое и противовоспалительное действие. Кроме этого, регулирует в крови уровень глюкозы и имеет антиоксидантное свойство. В перце чили содержится соединение капсаицин, благодаря которому он обрел характерную пряность.

Ученые установили, что у людей, которые постоянно ели этот острый продукт, снизился уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, от онкологии – на 23% и от остальных болезней – на 25%. По словам кардиолога Бо Сюйя для того, чтобы окончательно подтвердить эти наблюдения, необходимо провести дополнительные эксперименты.

Источник: profile.ru



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