Перечислены пять изменений в голосе при заражении SARS-CoV-2

Ученые назвали новый, ранее не встречавшийся у пациентов, симптом коронавируса. Эксперты перечислили пять изменений в голосе, которые вызывает заражение новыми штаммами SARS-CoV-2.

Как известно, главными признаками инфицирования COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса. Однако из-за мутаций коронавируса изменились как его степень заразности, так и проявления недуга. С самого начала пандемии ранее сообщалось о вероятном влиянии болезни на голос пациентов. Сейчас исследователи установили, что голосовые изменения являются новым симптомом SARS-CoV-2.

Таким образом, вместе с привычными одышкой, кашлем, повышением температуры и потерей вкуса и запахов, о заражении COVID-19 может сигнализировать иное звучание речи пациента. О том, что мутировавшие штаммы вызывают новый, ранее не исследованный признак, рассказали специалисты COVID Symptom Study.

Опознать по голосу заболевшего можно в случае, если его голос вдруг стал более хриплым, грубым и даже скрипучим. При этом в ряде случаев тональность может повыситься, а само звучание стать более тихим. Причиной подобного симптома является поражение тканей дыхательной системы, включая гортань. Новые исследования позволят более эффективно выявлять заболевших коронавирусом, не давая болезнетворным микроорганизмом распространяться дальше.

Источник: profile.ru