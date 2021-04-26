 

Фото Валерия Меладзе с новорожденной дочкой растрогало поклонников

26.04.2021, 11:38, Разное
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Поклонников популярного российского певца Валерия Меладзе растрогала его фотография с новорожденной дочерью. Малышка появилась на свет две недели тому назад.
Дочь Валерию Меладзе подарила супруга Альбина Джанабаева. Для пары этот ребенок является третьим по счету. До последнего певица скрывала свою беременность, поскольку считает данную тему слишком личной. Только за несколько недель до родов исполнительница рассекретила свое интересное положение.

В профиле Валерия Мелдазе в социальной сети Instagram появился трогательный снимок, где он держит руку своей новорожденной дочери. Он рассказал, что подобные прикосновения к наследнице дают ему много счастья и тепла.

Фотография растрогала поклонников знаменитости, некоторые признались, что даже прослезились, увидев снимок. По словам пользователей, новорожденной девочке очень повезло с родителями. Фолловеры пожелали счастья звездной семье.

Известно, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе отказались от услуг няни. Артист рассказал, что с малышкой они справляются сами. Со временем Джанабаева сможет отлучаться на короткие мероприятия.



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