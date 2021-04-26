 

Марка Mercedes-Benz не станет выпускать купе или кабриолет EQS

26.04.2021, 11:34, Новости дня
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По информации от дизайнера Mercedes-Benz, новый электрокар EQS  будет выпускаться в единственном варианте кузова – пятидверный лифтбэк.

Ранее высказывались предположения относительно возможности появления кабриолета и купе, однако производитель окончательно исключил подобные варианты. Причина такого решения состоит в том, что двухдверные автомобили не занимают достаточного объема продаж на мировом рынке, по причине чего сохраняется высокая не рентабельность исполнения таких вариантов кузова.

Вместе с тем ранее руководство немецкой компании указало, что наиболее приоритетными для современного рынка становятся внедорожники, кроссоверы, а также седаны, на которые и будет сделана основная ставка при последующем выпуске новых моделей от Mercedes-Benz.



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