В Японии стартовали продажи кроссовера Honda Vezel

С сегодняшнего дня на японском рынке поступил в продажу новый кроссовер под названием Honda Vezel.

Представленная модель будет продаваться лишь на единственном рынке. Новый Honda Vezel отличается от остальных моделей уникальным дизайном, а также внушительной крышей. По внешнему виду новинка кроссовера Honda Vezel имеет сходства со спорткарами. Особенностью интерьера салона является практически полный отказ от применения пластика. Кроме того, здесь установили крупный экран мультимедийной системы, а также трехспицевый руль.

Заявлено, что новая модель оснащается также 1,5-литровым бензиновым агрегатом на 115 л.с. мощности. Во всех версиях кроссовер Honda Vezel получил систему полного привода. Начальная цена модели в Японии составит от 1,6 миллиона рублей в базовой комплектации.