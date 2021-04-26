Ногу вырву и в морг отвезу – Личное мнение

Происшествием в столичной больнице №36 уже заинтересовались ДепЗдрав и Следственный комитет.

«Подобные действия медицинского персонала недопустимы», — заявили в ведомстве и пригрозили всех навсегда уволить.

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Видео: Телеграм

Медсёстры орут на пациентку, угрожая вырвать ей ногу и отвезти в морг. Видео происходящего сняла неравнодушная беременяша, которую, вместо родильни, положили в терапевтическое отделение 36-й больницы.

По предварительным данным, женщина, на которую орали, была госпитализирована с судорогами на фоне запоя. Её привезли, она ночью орала, а дежурившим медсёстрам крики мешали.

Не берусь судить о трезвости самого медперсонала, но орущая на всё отделение пациентка медсёстрам явно мешала. Отношение к больным, как видите и слышите сами, в 36-й больнице соответствует стандартам карательной медицины, а не места, где должны лечить людей.

Я всё понимаю. Правда. Орёт пациентка и никак не может угомониться. Какие нервы, какую выдержку нужно иметь, чтобы не наорать на неё?

Честно скажу: я бы не выдержала. Во мне вскипел бы праведный гнев, что она мешает всем, в том числе и другим пациентам, своими криками. Но я ведь и не медсестра, правда?

Я о себе всё понимаю, а потому на пушечный выстрел не подойду к медицине. Если у медсестёр тоже беда с выдержкой, закипает всё, то что они делают в больнице?

Пьяный, не пьяный, чем болен пациент — это неважно. Человека, попавшего в больницу, нужно лечить, а не материть его, угрожая вырвать ногу и отправить в морг.

Согласны? Как вам поведение медперсонала?

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