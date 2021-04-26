Скандалы: Байкал начали сливать

Структуры Олега Дерипаски запускают проект по продаже воды из главного российского озера

Госкорпорация ВЭБ.РФ и En+ Group, крупнейшим акционером которой является миллиардер Олег Дерипаска, запускают проект по продаже воды из озера Байкал. Предприятие по розливу питьевой воды из самого большого по площади пресноводного озера на планете будет создано в рамках создания Международного центра водных ресурсов. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 90 млн евро, сообщил в пятницу директор департамента по развитию производственной системы En+ Group Сергей Пономаренко.

Как отмечает ТАСС, мощность производства может достичь 1 млрд литров питьевой воды в год. Численность персонала на предприятии составит 200-250 человек.

По словам Пономаренко, строительство предприятия начнется после полной рекультивации земли Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), которая намечена на 2023-2024 гг.

Введенный в эксплуатацию в середине 1960х БЦБК закрылся осенью 2013 года, оставив после себя моногород Байкальск на берегу озера, где проживали 12 тысяч жителей.

В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн т твердых и жидких отходов, основной объем которых составляет шлам-лигнин.

В декабре 2020 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что рекультивация промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будет стоить не менее 30 млрд рублей.