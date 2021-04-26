Скандалы: Кто принимает на грудь?

Как госменеджеры и ректоры чаще всего получают ордена и прилагающиеся к ним льготы

Около пяти тысяч человек президент каждый год награждает орденом. Эти люди освобождены от налога на имущество, могут рассчитывать на смягчение уголовного наказания, некоторые из них получают ежемесячные выплаты в размере 30–40 тысяч рублей. Дата-отдел «Новой» выяснил, кого Путин и Медведев поощряли наградами чаще всего. Среди лидеров по числу орденов на человека — крупные чиновники, менеджеры госкомпаний и ректоры, приближенные к госаппарату.

Президент Владимир Путин милует редко, антирекорд — пять человек в год. Зато награждает он щедро. В год расходуется по десять тысяч орденов и более. Их кавалеры получают реальную господдержку.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ У НАГРАЖДЕННЫХ?

Кавалерам наград, согласно закону «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ», положена господдержка. Например, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени гарантирует ежемесячные выплаты в размере 415% социальной пенсии (сейчас она составляет около 10 тысяч рублей), а «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени — в размере 330% социальной пенсии. Кавалеры других орденов выплат не получают, однако все награжденные могут оформить звание «Ветеран труда», что освобождает их от уплаты налога на имущество.

Наличие государственных наград, согласно постановлению пленума Верховного суда, может быть обстоятельством, смягчающим уголовное наказание.

Последние 20 лет количество вновь награжденных постепенно падает. Если во время своего первого президентского срока Путин вручал по 11,5 тысячи наград каждый год, то последние восемь лет кавалерами ежегодно становятся только 4 тысячи человек.

По-прежнему в топе сфер, за заслуги в которых президент считает нужным активно поощрять, — культура, медицина, наука, образование и сельское хозяйство. Однако даже врачей, ученых и учителей Путин за последнее десятилетие награждал на 30–60% реже, чем в нулевых.

Курс на снижение числа кавалеров не задел только семь сфер (всего их — 80), заслуги в которых президент стал ценить даже больше, чем прежде. В тройке лидеров — обороноспособность, освоение космоса и общественный порядок.

В указах за 2011–2021 годы мы не встретили награжденных за популярные в нулевых заслуги в «производственной деятельности». Эти награды, как правило, находили рядовых рабочих.

В свой последний срок Путин практически не награждал военных, а вместе с ними сократил выдачу орденов мэрам, ученым, деятелям культуры и учителям. Судебных приставов президент стал обеспечивать господдержкой гораздо охотнее, в отличие от судей.

Кавалерами орденов в последнее время чаще становятся сотрудники госаппарата:

управлений федеральных служб в субъектах (подведомственных министерствам, правительству или президенту), министерств, администрации президента, правительств регионов.

По количеству наград на одного человека также лидируют сотрудники госведомств, депутаты и люди, приближенные к органам власти.

Абсолютный рекорд у Николая Косова: за вклад в развитие банковской системы председатель Международного и инвестиционного банка получил пять орденов.

Николай Косов начал карьеру в 80-х — сотрудником МИД СССР, после чего два года (1992–1993 гг.) работал помощником вице-президента РФ.

В 90-х был членом совета директоров АвтоВАЗа, в нулевых — РЖД, а также членом правления Внешэкономбанка.

В десятых годах входил в состав совета директоров Российско-британской торговой палаты.

С 2012 года — председатель Международного и инвестиционного банка.

Из 27 человек, которые награждены президентом четыре раза, 18 либо занимают госдолжность, либо связаны с госаппаратом. Остальные девять человек: четыре спортсмена, два академика РАН (Геннадий Сухих и Герасим Назаренко), актриса Вера Алентова, худрук симфонического оркестра Павел Коган и ветеран войны.

Половина госслужащих, получивших рекордные четыре награды, — сотрудники МИД.

Среди шести ученых, лидирующих по количеству орденов, — директор и ректоры четырех университетов: Государственный университет по землеустройству, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, Московский государственный институт международных отношений МИД, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, Дипломатическая академия МИД. Каждый из них напрямую связан с деятельностью МИД, президента или парламента.

Коммерсанты с максимальным числом наград — топы государственных компаний (РЖД, ВГТРК, Первый канал и Сбербанк).

В среднем каждый год 3250 сотрудников и руководителей коммерческих организаций получают награды. В очередной список будущих кавалеров, как показывают данные из указов президента, легче попасть, если вы работаете в госкомпании.

Среди десяти предприятий — лидеров по количеству награжденных сотрудников три полностью принадлежат государству (РЖД, РТРС и ВГТРК) и две — наполовину («Газпром» и «Аэрофлот»).

По «коэффициенту награждаемости» работников (доля награжденных сотрудников от всех сотрудников) лидирует государственная телевизионная компания — РТРС.

Около 8% награжденных сотрудников коммерческих предприятий — это их руководители. Несмотря на общее снижение ежегодных награждений, руководители коммерческих компаний ордена стали получать чаще: 300 человек в год в десятых годах против 180 — в нулевых.

Коммерсанты получают ордена не только за развитие промышленности и вклад в экономику страны, а буквально за все подряд. Например, из 42 наград за благотворительную деятельность 15 Путин вручил директорам крупных компаний, таких как «РУСАЛ», «Лукойл» и «Северсталь». При этом руководители благотворительных организаций за свою деятельность награждены только 12 раз.

Кавалерами среди директоров компаний часто становятся руководители телерадиокомпаний и информационных агентств (в частности, это «Интерфакс», Первый канал, «Мир»). Но очевидное лидерство как за 20 лет, так и за последние три года сохраняют строительные и аграрные фирмы.

Если не считать разовое массовое награждение врачей за заслуги в борьбе с коронавирусом, на протяжении последних 20 лет число ежегодных награждений сокращается. При этом чиновники и приближенные к госаппарату бизнесмены продолжают получать по несколько орденов на человека.

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Мы выгрузили все указы президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации» с 1.01.2000 по 15.03.2021 с сайта портала правовой информации. Из текстов указов с помощью регулярных выражений (поиск фразы по шаблону) мы выделили даты награждений, имена награжденных людей, заслуги, за которые их наградили, их должности и названия компаний, в которых они работают.

Дарья Таланова