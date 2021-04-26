Таиланд решил приобрести 1 млн доз «Спутника V»

Таиланд в ближайшее время рассчитывает приобрести первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны в количестве 1 млн доз, сообщил посол Королевства Таиланд в Москве Сасиват Вонгсинсават во время рабочей поездки в Кемерово.

«Таиланд заинтересован в покупке 1 млн доз вакцины «Спутник V». Мы надеемся, что первая партия будет доставлена в Таиланд в ближайшее время», – передает ТАСС слова посла на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Ранее Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной.