 

Таиланд решил приобрести 1 млн доз «Спутника V»

26.04.2021, 11:14, Новости дня
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Таиланд в ближайшее время рассчитывает приобрести первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны в количестве 1 млн доз, сообщил посол Королевства Таиланд в Москве Сасиват Вонгсинсават во время рабочей поездки в Кемерово.

«Таиланд заинтересован в покупке 1 млн доз вакцины «Спутник V». Мы надеемся, что первая партия будет доставлена в Таиланд в ближайшее время», – передает ТАСС слова посла на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Ранее Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной.  



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