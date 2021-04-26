Прокуратура попросила суд приостановить деятельность ФБК

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26.04.2021, 11:14, Новости дня
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Представитель прокуратуры попросил судью приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (признаны НКО-иноагентами) до решения суда по вопросу признания их экстремистскими организациями.

«Представитель прокуратуры ходатайствует о приостановлении деятельности ФБК и ФЗПГ», – говорится в сообщении пресс-службы «Команды 29», адвокаты которой представляют интересы ФБК и ФЗПГ, передает ТАСС.

В понедельник в Мосгорсуде проходит предварительное заседание по вопросу признания ФБК, ФЗПГ и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Иск прокуратуры о признании фондов экстремистскими рассматривает судья Вячеслав Полыга, так как судья Михаил Казаков, который должен был рассматривать дело ранее, заболел.

На прошлой неделе прокуратура Москвы представила в Мосгорсуд материалы, из которых следует, что Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (включены в РФ в реестр НКО-иноагентов) и штабы Алексея Навального ведут экстремистскую деятельность.

19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом), Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями. В иске столичная прокуратура указала, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.



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