 

Мурашко заявил о близкой победе над коронавирусом в пяти регионах России

26.04.2021, 11:14, Новости дня
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Пять российских регионов близки к победе над коронавирусом, почти 110 тыс. пациентов лечатся в стационарах, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня пять субъектов <…> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», – цитирует ТАСС министра. 

По его словам, на данный момент медицинская помощь оказывается 310 тыс. пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, почти 110 тыс. лечатся в стационарах.

«2020 год внес серьезные изменения в систему оказания медицинской помощи, и к сожалению, мы пока полностью не вернулись к обычному нашему режиму: более 310 тыс. [пациентов] сегодня получают медицинскую помощь по вопросам ковида и подозрения на новую коронавирусную инфекцию, и почти 110 тыс. человек находятся сегодня на стационарном лечении», – сказал он. 

Ранее Мурашко заявил, что переболевшие новым коронавирусом в приоритетном порядке будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию призвал россиян сделать прививку от COVID, а также указал, что коллективный иммунитет к данному заболеванию должен быть сформирован в стране к осени.



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