Мнение: Письмо читателя: «Вторую картину я сама, честно говоря, нашла на помойке»

Добрый день! Рубрика "Сундук Шакко", в которой я отвечаю на письма читателей и рассказываю, что я думаю о вашей живописи с бабушкиных антресолях, выползает с больничного. Сегодня, в качестве разминки, у нас небольшое письмецо с советскими произведениями.

Письмо читательницы:

«Здравствуйте, Софья!

Долго собиралась с духом, и наконец решилась показать вам пару своих картин. Совсем не уверена, что они могут быть вам интересны, но вдруг?

Первая картина принадлежала моему мужу, я её помню последние лет 30, но откуда она, я не знаю, а спросить уже некого. В принципе, он собирал живопись и антиквариат в 70–80-е годы, так что может купил у какого-то художника.

Я пыталась определить авторство, но по монограмме мне это не удалось, а подписи нет. Размер картины 25*37, в раме 29*40 см.

Вторую картину я сама, честно говоря, нашла на помойке)) Там книги выбросили, а я мимо не могу пройти спокойно, ну и рядом она лежала свёрнутая.





Что меня в ней удивляет, так это размер 108*104 см. В 1965-м году как-то сложно представить, что кто-то просто развлекался с холстом такого размера. Но, в то же время, у меня ассоциации с каким-то детским творчеством.

Надеюсь, что качество фотографий более-менее приемлемое, я старалась, как могла.

Если вы сочтёте возможным ответить, буду вам чрезвычайно признательна!

Хорошего вам дня и вообще всего самого доброго!»

***

Мой ответ:

«Добрый день! Спасибо, что поделились своими картинами, они забавные, хотя большие секреты за ними, увы, не скрываются.

Для начала начнем с той, что попонятней — с "Карабаса-Барабаса".

Подпись на ней гласит М.Серегин 1965.

Вероятно, речь идет о художнике по имени: Серёгин Михаил Васильевич (1907 – не ранее 1988).

Интернет знает о нем следующее: "Художник-график, иллюстратор. Член СХ СССР. Занимался оформлением детских книг, в том числе посвященных производственной тематике («Как устроен трактор», 1931, совместно с В. Ланцетти)." На фантлабе есть список книг, которые он иллюстрировал (ничего экстраординарного). Один раз его работа даже засветилась на российском аукционе, графика, за 3 тыс. рублей.

М.В. Серегин. «На бульваре». 1930.



Других работ его навскидку не находится.

Стилистика вашего "Карабаса" действительно детская, но не потому, что это рисовал ребенок, а потому что автор был иллюстратором детских книг. Она вполне соответствует тому упрощенному стилю, который использовался в 1960-х. Вот несколько детских обложек 1965 года.

Если бы автором был не Серегин, а более известный советский иллюстратор, с "именем", эта вещь даже могла бы стоить какую-то симпатичную сумму, поскольку она качественно написана и отражает дух времени.

Я, кстати, думаю, что это мог быть повтор какого-нибудь плаката, или книжной иллюстрации, специально в увеличенном размере.

Если вам эта картина не нужна, то можете предложить ее какому-нибудь российскому аукциону, они скажут вам, за сколько примерно это можно выставить (но сумма будет маленькой, и не факт, что кто-то захочет купить, поскольку вещь достаточно специфическая).

Если же она вам симпатична, то рекомендую немножко вложиться в ее реставрацию, сделать ей подрамник, подходящую раму. "Карабас" стильный, и может неплохо вписаться в интерьер, правда, в зависимости от стиля интерьера. Если б я была дизайнером, и делала что-то в ретро-стиле, я бы прямо ухватилась за такую картину, потому что она действительно настроенческая и соответствует эпохе. Которая сейчас как раз вполне себе в моде.

В общем, приведите зеленобородого голубчика в порядок. И попробуйте взглянуть на него новым взглядом. Это отнюдь не детская мазня, а умелая стильная вещь.

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Теперь перейдем ко второй работе, подписанной "Цвет печали". 1972, и монограммой. Вот это гордыня от художника! Ты что, Альбрехт Дюрер, чтобы все твою монограмму узнавали? Пиши целиком фио, не скромничай кокетливо.

Эта картина в лучшей сохранности, правдоподобно, что она куплена у автора. Однако с художественной точки зрения она намного менее интересна, чем обсуждавшийся выше "Карабас". Это такое позднее советское эпигонство сюрреализма, без особой индивидуальности. Но на стенку повесить нормально, если вам нравится такое.

Пытаться продавать смысла не имеет, автор явно не знаменит.

Я честно пыталась найти художника, у которого инициал "Э" и второй, видимо "С". На этом сайте удобный список даже самых малоизвестных советских художников. Поскольку "э" — редкая буква, стоило попробовать. Посмотрела тех, у кого подходят годы жизни, у кого нашлись работы в сети — никого подходящего не нашла.

Тогда я воспользовалась опцией "звонок другу".

Мой собеседник, пожелавший сохранить анонимность, предложил(а) версию, что это не "ЭС", а "ЭЭ".

И в данном случае речь может идти о человеке по имени Эдуард Эзов (1909—1999), о котором даже википедия знает. Правда, в историю нашей культуры он вошел не как художник, а как оператор и режиссер-документалист. По воспоминаниям моего собеседника, Эзов баловался живописью и у него, кажется, были работы в похожем стиле.

Как версия это вполне годится. Для ее проверки надо искать знакомых и родственников Эзова и выяснять, была ли у него такая монограмма в подписи, и в какой стилистике он рисовал в 1970-е. Впрочем, делать это стоит только из спортивного интереса, т.к. это, увы, не Леонардо, и от розысков цена не вырастет, только уверенность появится. У меня с первой попытки не получилось найти таких людей; для второй попытки потребуются уже гораздо более серьезные усилия. Вы, со своей стороны, можете попробовать расспросить знакомых вашего мужа или поискать его записные книжки. Есть ли там человек с инициалами "ЭС" или "ЭЭ"?

В любом случае, обе ваши картины — достаточно симпатичны, и связаны с воспоминаниями. Мне кажется, здорово, что вы владеете такими предметами. Особенно "Карабасом", которого нашли случайно!

С уважением,

Софья»

UPD:

в комментариях зоркий mike_bruin предположил, что "ЭЭ" может быть Эфендиев Эльдар Бахрам Оглу.

Отличная версия!

И по стилистике подходит!

Художник вроде даже еще живой, можно попробовать с ним связаться и подтвердить авторство.

Еще в комментарии уже принесли его монограмму с другой картины, ура.

Картин не очень много. Рынок тоже не очень большой, увы, на него.

Картина ниже – продана примерно за 1 тыс. долл.

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