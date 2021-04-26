Вампир из замка Аннан

Этот замок просуществовал совсем недолго, менее ста лет. Считается, что причиной его запустения и разрушения стало проклятие, наложенное на него святым монахом, но свою долю сыграло и появление страшного вампира, убившего множество людей.

В наше время от некогда великолепного замка Аннан в Шотландии мало что осталось.

Расположенный на берегу одноименной реки, замок Аннан сейчас представляет собой просто разрушенную оболочку из древнего красного песчаника, немногим больше, чем горстку руин, но когда-то он был очень важным местом.

Замок был первоначально построен в начале 12 века королем Вильгельмом I (Вильгельм Лев), чтобы служить оплотом для клана Брюсов, из которого был родом легендарный король Шотландии Роберт I Брюс, правивший в начале 14 века. Место, где он был построен, было выбрано не случайно, именно тут находился переход в Галлоуэй, в то время независимый район Шотландии.

Легенда о таинственном проклятии, связанным с этим замком, началась с того, что однажды в 1138 году в замок Аннан явился Святой Малахия – архиепископ Армы. Он пришел просить о милосердии для грабителя, которого на днях осудили на смертную казнь через повешение. Малахия был уверен, что этот человек был невиновен.

Замком в те годы правил Роберт Брюс, предок будущего короля (они всех своих первенцев-сыновей называли Робертами) и он также исполнял обязанности главного юриста региона. Малахия пришел просить его помиловать грабителя и отменить смертную казнь.

Согласно легендам, есть как минимум две версии того, что случилось далее. По одной версии Роберт Брюс категорически отказался отменять казнь, по другой версии он сначала согласился, но когда Малахия ушел, отменил свое решение. В любом случае этот человек был повешен и Малахия очень разозлился из-за этого.

Он был настолько разгневан, что пообещал обрушить Божий гнев не только на самого Роберта, но и на всю семью Брюсов и на сам замок Аннан. В последующие годы с Брюсами и всем регионом, где стоял замок, начали происходить разные неприятные вещи и Роберт винил в этом именно Малахию.

Бедствия включали в себя повышение уровня реки, внезапные катастрофические наводнения, пожары, болезни. Когда Роберт в конце концов заболел проказой, он винил Малахию и в этом, считая, что тот лично наложил на него проклятие.

Но хуже всего ситуация стала тогда, когда в замок пришел загадочный незнакомец и принес с собой чуму.

Странный путник пришел в Аннан со стороны Йорка и попросился остановиться в замке на отдых и ночлег. Вместе с ним пришли слухи, что на самом деле это беглец, осужденный за суровые преступления, но подробностей никто не знал. Были лишь смутные сведения о том, что он застукал жену с чужим мужчиной и убил того человека.

Вот так описывал это английский историк Вильям Ньюбургский:

"Некий человек злонамеренного поведения, из страха перед своими врагами или законом, убежал из провинции Йорк к лорду замка Аннан и поселился там, оказывая услуги, подобающую его уровню. Он был женат, но однажды, услышав определенные слухи о жене, он разразился ревностью.

Стремясь удостовериться в истинности этих сообщений, он притворился, что отправляется в путешествие, из которого не вернется в течение нескольких дней. Однако он вернулся домой тем же вечером и служанка тайком провела его в спальню. Там он лежал, спрятавшись на балке, нависающей над кроватью его жены, чтобы собственными глазами увидеть доказательство бесчестия его брачного ложа".

Что случилось дальше, могло стать основой для хорошего анекдота, так как увидев все своими глазами, мужчина не выдержал и упал с балки вниз, сильно ударившись. Мужчина, с которым жена изменяла ему, тут же убежал прочь, а жена стала ухаживать за раненным мужем.

Но через несколько дней убежавший мужчина внезапно скончался, до того заболев загадочной болезнью. А потом многие люди из его окружения и прочие местные жители начали точно так же заболевать и внезапно умирать. Эта странная болезнь начала распространяться по всем окрестностям как чума.

Когда болезнь охватила несколько регионов и приблизилась к замку Аннан, на подозрительного незнакомца, нашедшего приют в черте замка, стали все больше обращать внимания, называя именно его виновником этой чумы. Одновременно люди сообщали, что этот человек днем скрывается в темных уголках и выглядит очень бледно и изможденно.

Потом загадочный незнакомец внезапно скончался и его похоронили на местном кладбище, но буквально через пару дней после этого люди стали говорить, что он восстал из могилы.

Люди рассказывали, что куда бы он не шел, его сопровождала свора злобных собак, которые следовали за ним, слушаясь его приказов. И что куда бы он не пошел, там начинали болеть и умирать люди. По другим слухам, этот человек питался кровью людей, нападая на них по ночам.

В общем жители региона стали очень сильно бояться этого странного ожившего мертвеца и опасались выходить из домов с наступлением ночи. Говорили, что именно его нападения вызывают загадочную чуму, так как люди после нападения болели и быстро умирали.

Регион замка Аннан очень быстро пустел, так как до смерти напуганные жители старались уезжать в другие районы страны.

В конце концов двое местных братьев, потерявших своего отца из-за этой чумы, решили, что пора найти эту нежить и убить раз и навсегда. Они взяли факелы и лопаты, после чего пошли на кладбище с целью раскопать могилу и спалить живой труп.

В лучших традициях братьев Винчестеров эти два героя быстро нашли нужную могилу и раскопали ее. Открыв гроб, они были шокированы видом трупа – тело было залито свежей кровью, которая сочилась из всех естественных отверстий.

Вот как описывает то, что было далее, историк Вильям Ньюбургский:

"Молодые люди, подстрекаемые гневом, не испугались и нанесли рану трупу, из которой тут же потекла такая струя крови, как из пиявки, наполненную кровью многих людей. Затем, вытащив труп, они быстро соорудили костер.

После того, как один из них сказал, что чумное тело не сгорит, если его сердце не будет вырвано, другой брат разрезал бок трупа многократными ударами затупленной лопатки и, вонзив в тело свою руку, вытащил проклятое сердце.

Когда его разорвали на части, а тело предали огню, жителям было объявлено, что происходит, и они, побежав туда, стали очевидцами случившегося. Когда эта адская тварь была таким образом уничтожена, эпидемия, распространявшаяся среди людей, прекратилась, как будто воздух, испорченный заразными движениями ужасного трупа, был очищен огнем, поглотившим его".

Хотя описываемое существо никогда в легендах и записях специально не упоминалось именно как "вампир", это, по всей вероятности, был именно случай вампиризма.

До сих пор не ясно, была ли это просто легенда, подпитываемая людским страхом, истерией и паникой, или в самом деле в замка Аннан жил человек, пивший кровь других людей и являющийся причиной загадочного массового мора.

Так или иначе, спустя несколько лет замок Аннан был внезапно покинут его обитателями, после чего стал быстро разрушаться. Причины указываются разные, от сильного наводнения, которое вконец разрушило людские поселения, до того, что Брюсам просто так сильно понравился их новый замок в Лохмабене, недалеко к северу.

Есть и третья версия, которая считает, что замок добило то самое проклятие Святого Малахия. В любом случае, это довольно странная и жуткая история, окружающая это, несомненно, пугающее место.