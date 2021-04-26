Мнение: О привилегиях Хрущева

О привилегиях Хрущева

"Хрущев все время утверждает, что он ленинец и будто бы делает все для народа. Однако на практике он поступает как последний обыватель, позволяет себе такие вещи, которые совершенно недопустимы для члена партии. Порой и царь не позволял себе того, что позволяет этот человек. Приведу примеры: по его указанию построены бассейны на его дачах в Крыму и Пицунде (на Кавказе); на них израсходовано около 5 млн рублей.

А посмотрите, сколько в его семье автомашин! Сын имеет их 4, зять – 2, жена и дочь поскромнее – по одной машине. Кроме того, за семьей закреплено еще 4 машины. В составе обслуживающего персонала и охраны насчитывается 110 человек. Вот вам и “ленинская скромность и простота”.

А до чего падок этот “ленинец” на награды и подарки – трудно даже представить! Он берет их ото всех: и от трудящихся, и от капиталистов. Наград нахватал столько, что их ему уже и вешать некуда. Когда заговорили о подарках в связи с его юбилеем, он, как говорится, без ложной скромности заявил, что примет подарки от союзных республик, хотя этого никто не намерен был делать. А недавно взял даже шевченковскую премию, которой он был удостоен неизвестно за что, разве только за то, что иногда цитировал Шевченко из произведений, заранее подобранных для него.

Принимая награды для себя, он заботится о наградах и для своих родственников. Сын его Сергей, зеленый мальчишка, ничего пока серьезного за плечами не имеет, а уже удостоен звания лауреата Ленинской премии и Героя Социалистического Труда, ему присвоена ученая степень доктора технических наук. Дочь Рада награждена орденом, хотя на работе почти не бывает. Зять Аджубей получил два ордена Ленина и тоже удостоен звания лауреата Ленинской премии".

Из доклада Полянского для Пленума ЦК КПСС, 1964 год (черновик)

Наш комментарий: нет никаких сомнений, что Хрущёв негодяй, обыватель и троцкист. Но посмотрите на масштабы его злоупотреблений, чтобы сравнить с капиталистическим обществом, его чиновниками и олигархами. Хрущёв, на минуточку, возглавлял самое могущественное на тот момент государство в мире. Это к вопросу, что при капитализме — прибыль, а при социализме — привилегии чиновников, дескать, вещи одного порядка. Привилегии были и это, конечно, плохо и непорядок. Но сравните масштабы. Построил два бассейна, имеет 10 машин и сто охранников. Уровень глубоко провинциального капиталиста средней руки современной РФ.

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С одной стороны да, масштаб конечно не сопоставим с тем, что есть сейчас. но с другой стороны именно с Хрущева идет активный процесс перерождения партии и "большое" начиналась с "малого". Тем более, что именно во времена Хрущева возможности органов госбезопасности по контролю над партийным аппаратом резко ослабели (под предлогом недопущения повторения "сталинских репрессий") и в партии начали тлеть процесс обуржуазивания партийных элит.

Разумеется, когда в Перестройку активно "боролись с партийными привилегиями", доверчивому обывателю не рассказывали, что на смену партийным привилегиям придут такие, о которых партноменклатура и мечтать не могла. Впрочем, определенная часть номенклатуры к этому и стремилась, так как даже в деформированной форме, советский социализм стремился сдерживать привилегии чиновников, накладывая целый ряд ограничений, которые не позволяли законным образом выйти за пределы определенного пакета "соц.обеспечения" для партноменклатуры, где вершиной привилегий была партийная дача в Подмосковье, да и та, после смерти владельца переходила обратно государству. После разгрома партии и страны, сдерживающие механизмы совсем исчезли и процесс развивавшийся со времен Хрущева дошел до логического конца.

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