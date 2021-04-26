 

В девяти регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

26.04.2021, 10:52, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 1114 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 1114 человек. […] За 25 апреля 2021 года было сделано на 3417 прививок меньше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, вакцинацию проводили в воскресенье 51 мобильная бригада по иммунизации и 12 пунктов вакцинации. Сутками ранее этим занимались соответственно 147 бригад и 160 пунктов.

Всего с начала кампании вакцинации в Украине сделали 528 тыс. прививок от коронавируса, больше всего – в Киеве, почти 50 тыс. За последние сутки наибольшее число доз ввели в Харьковской области – 307.

Ни одной прививки не сделали в воскресенье в Киеве, а также в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях.

Обе дозы вакцины от коронавируса по-прежнему получили только пять украинцев, двое из них первую прививку получили за границей.

По данным системы мониторинга вакцинации Совета национальной безопасности и обороны, 25 апреля введено 522 дозы вакцины Pfizer/BioNTech (больше всего в Ровенской и Киевской областях, по 150), 382 дозы препарата CoronaVac (167 в Харьковской области) и 210 доз вакцины Covishield (140 в Харьковской области).

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).
13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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