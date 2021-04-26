 

“Серьезная тема”. Экс-участник “Время и Стекло” Позитив разошелся с женой

26.04.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми, и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить”, – заявил Позитив.

Музыкант не стал отрицать, что причиной разрыва стала его партнерша по “Танцам со звездами” хореограф Юлия Сахневич. 

Контекст:Алексей Завгородний и Анна Андрийчук начали отношения, когда им было по 15 лет, сейчас им 31. Брак они оформили в 2013 году. Детей у пары нет.
На проекте “Танцы со звездами” на “1+1” Позитив принимал участие осенью 2020 года. Вместе с Юлией Сахневич они дошли до восьмого эфира. Пара покинула проект, поскольку заразилась коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / В Турции отрицают применение своей авиации против Армении

20.07 / Карантин превращает англичан в алкоголиков

08.09 / Из природных компонентов был создан эффективный кровоостанавливающий материал

29.08 / В ВСУ служил бывший боевик “ДНР”

04.04 / Расследователь Bellingcat Грозев назвал вероятные причины выявлений российских шпионов в Болгарии и Италии

02.07 / Аккаунт МИД РФ в Twitter взломали

08.03 / Раскрыт рецепт приготовления неандертальского клея

30.06 / Появилось фото салона нового минивэна Kia Carnival

25.02 / Инвестор, предсказавший кризис 2008-го, советует американцам готовиться к последствиям экономической политики Байдена

27.03 / “Это пытки”. Венедиктов рассказал, что в колонии происходит ночью с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика