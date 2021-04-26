“Серьезная тема”. Экс-участник “Время и Стекло” Позитив разошелся с женой

“Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми, и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить”, – заявил Позитив.

Музыкант не стал отрицать, что причиной разрыва стала его партнерша по “Танцам со звездами” хореограф Юлия Сахневич.

Контекст:Алексей Завгородний и Анна Андрийчук начали отношения, когда им было по 15 лет, сейчас им 31. Брак они оформили в 2013 году. Детей у пары нет.

На проекте “Танцы со звездами” на “1+1” Позитив принимал участие осенью 2020 года. Вместе с Юлией Сахневич они дошли до восьмого эфира. Пара покинула проект, поскольку заразилась коронавирусом.

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