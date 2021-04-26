 

Названо имя победителя 11 сезона шоу “Голос країни”. Он получил в подарок ключи от квартиры

26.04.2021, 10:52, Новости дня
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В финале он соревновался за победу с участницей из команды украинской певицы Тины Кароль Юлией Тимочко. Оба вокалиста в своих выступлениях исполнили песни, которые пели во время слепых прослушиваний.

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Публикация от Голос краі * ни (@goloskrainy_official)

Лазановский получил от спонсоров проекта в подарок ключи от двухкомнатной квартиры в Киеве и право выступить на сцене фестиваля Atlas Weekend. Об этом сообщили ведущие шоу в финале проекта.

ВИДЕОВидео: Голос країни / YouTube

Продюсер проекта Владимир Завадюк, комментируя победу Лазановского, на своей странице в Instagram отметил, что “победила искренность, доброта, мечта и любовь”.

“В этом году в цене трушность. Зрителя не обманешь, когда ему особо нужны ценности. Признаюсь, я меньше всего верил в самом начале в Дорофееву, но она сделала невероятный, я бы сказал, квантовый прыжок. И удивила всех упорствам, добротой и талантом”, – написал Завадюк.

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Публикация от Zavadiuk Volodymyr (@zavaduk)

Контекст:Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. 
Тренерами проекта были певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.
Лазановский – актер театра. Он покинул шоу “Голос країни” на этапе нокаутов, но зрители в процессе голосования вернули его в прямые эфиры. Для Дорофеевой участие в проекте “Голос країни” стало дебютом в качестве тренера – ранее она была наставником на проекте “Голос країни. Діти”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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