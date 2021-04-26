Премьер-министр Польши созвал срочное заседание премьеров стран Вышеградской группы из-за действий РФ

Об этом замглавы министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил в Twitter.

Заседание начнется в 12.00.

“Встреча будет посвящена российским диверсиям в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси, а также сотрудничеству Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе”, – написал замглавы МИД.

W ramach prezydencji w #V4 Premier @MorawieckiM zwo * a * dzi * na godz. 12 pilne spotkanie VTC premierów Wyszehradu.

Spotkanie b * dzie po * wi * cone rosyjskim aktom sabota * u w , eskalacji przez sytuacji na Ukrainie i Bia * orusi i wspó * pracy #V4 we wzmacnianiu bezp. w regionie.

— S Szynkowski vel S * k (@SzSz_velSek) April 26, 2021

Контекст:В конце марта Россия стало известно, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., говорил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск. Российские военные, участвовавшие в учениях в аннексированном Крыму, начали возвращаться на базы 23 апреля. Об отводе войск из Воронежской области командование РФ не сообщало.

В апреле в отношениях РФ и Чехии разгорелся кризис. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны ко взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек 21 апреля потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ.

Россия не отреагировала на ультиматум. МИД Чехии сообщил 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве и высылке 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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