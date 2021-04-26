Мнение: Медианная зарплата в России значительно выше 30 тысяч рублей

Лента подсчитала, сколько борща можно купить на медианную зарплату в разных странах. Журналисты любят именно медианную зарплату, так как она значительно меньше средней, и потому позволяет выкрутить расчёты в приятную публике сторону: в сторону «как бедно мы живём». Цитирую смешной фрагмент:

https://lenta.ru/articles/2021/04/24/food/

…в России при медианном доходе в 30 457 рублей (альтернативный вариант от Росстата — 34 335 рублей, но при подсчете МРОТ использовались именно приведенные цифры Пенсионного фонда) гражданин может приготовить примерно 102 маленькие кастрюли борща.

Как видите, у журналистов было два варианта расчёта медианной зарплаты — 30 тысяч и 34 тысячи. Они без колебаний выбрали меньший. Твёрдых моральных устоев у журналистов обычно нет, поэтому в отсутствие общественного контроля они исповедуют принцип «чем хуже, тем лучше», пытаясь превратить любое издание в клон «Медузы». Плохие новости получают больше лайков и больше просмотров, чем хорошие.

С борщом всё понятно — если верить журналистам, средний россиянин может себе позволить три с половиной кастрюли борща в день, то есть около 14 взрослых порций. Лично я бы, наверное, на такой диете не выдержал и трёх дней, попал бы в больницу с заворотом кишок.

Дальше в статье журналисты приходят к выводу, что мы живём очень бедно: беднее даже стран, из которых в Россию массово едут гастарбайтеры. Поверим журналистам на слово. Положим доказанным, что в России дорогой борщ.

Куда интереснее не литраж борща на душу населения, а всплывшая в статье медианная зарплата. В отличие от модальной зарплаты, которая используется исключительно в пропагандистских целях, медианная зарплата — действительно неплохой показатель. Проблема в том, что данных по медианной зарплате мало, из-за чего сложно сравнивать медианную зарплату в разных странах и в разные периоды. Собственно, журналисты Ленты и сами это признают — «Киргизия, Таиланд и Узбекистан не попали в сравнение, поскольку не ведут расчет медианных зарплат».

Вместе с тем медианная зарплата показательна, так как это зарплата среднего россиянина — ровно половина людей зарабатывает меньше, а ровно половина — больше медианной зарплаты. Так вот: указанные в статье 30 тысяч рублей медианной зарплаты являются не просто верной, но ещё и заниженной цифрой. Спорить с ней при помощи привычного «а вот на самом деле зарплата ниже» совершенно невозможно, так как это данные Пенсионного фонда, который учитывает только белую часть зарплат. С белой части зарплат платятся налоги. Попытка завысить зарплаты привела бы к необходимости платить дополнительные налоги, чего никто ради воздушных поцелуев Росстата делать не стал бы.

Более того, к официальной цифре в 30 тысяч рублей следует приплюсовать следующее:

1. Серую часть зарплат, так как в России до сих пор многие получают 100 тысяч на руки и 20 тысяч в конверте.

2. Чёрную часть зарплат, ибо строители-отделочники, репетиторы, мастера «ноготочков» и так далее предпочитают брать за свои услуги наличными, безо всякого оформления.

3. Накопленную за два года инфляцию, так как Лента приводит данные за 2019 год, а номинальные зарплаты росли и в 2020, и в 2021 году.

Итого получится значительно больше 30 тысяч. Насколько именно — сказать затрудняюсь. Лента пишет, что по данным Росстата реальная медианная зарплата на 4 тысячи больше, однако я здорово сомневаюсь, что теневая доля экономики России меньше 25%, а если так, то медианная зарплата — это 40+ тысяч рублей. Впрочем, всё это гадания на кофейной гуще. Наверняка мы можем сказать только одно — медианная зарплата в России железно выше 30 тысяч рублей.

Напоследок разберу казус со ставками, так как кто-нибудь наверняка про него вспомнит.

Некоторые научные работники работают на четверть ставки, чтобы их зарплата казалась больше. На статистику по зарплатам этот старый трюк прижимистых академиков не влияет. Но если бы это влияло, то средняя зарплата получалась бы не завышенной, а заниженной, так как в бюджетных учреждениях очень широко распространено обратное лукавство: когда одному сотруднику, работающему обычные 8 часов, оформляют полторы-две ставки, чтобы иметь возможность платить ему больше. Если бы зарплаты считались исходя из ставок, получилось бы, что санитарка, зарабатывающая 50 тысяч рублей в месяц, имеет для статистики зарплату в 12 тысяч, так как базовая ставка — без совместительства, надбавок, премий и тому подобного — у неё именно такова.