 

Под Пензой дети надышались парами хлора в бассейне

26.04.2021, 10:48, Разное
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Во время одной из тренировок в бассейне спортивной школы в городе Нижний Ломов Пензенской области тренер Елена Демина почувствовала едкий запах хлора. Она среагировала моментально и поспешила эвакуировать подопечных детей из помещения.

Юных спортсменов осмотрели специалисты, после чего доставили в больницу, передает Пятый канал. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно.

Удалось выяснить причину опасного инцидента. Как считает следствие, заместитель директора спортивной школы, будучи пьян, влил в емкость фильтровального оборудования кислоту. Опасные пары чрез вентиляцию попали в помещение, где занимались дети.



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