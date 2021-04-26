Под Пензой дети надышались парами хлора в бассейне

Во время одной из тренировок в бассейне спортивной школы в городе Нижний Ломов Пензенской области тренер Елена Демина почувствовала едкий запах хлора. Она среагировала моментально и поспешила эвакуировать подопечных детей из помещения.

Юных спортсменов осмотрели специалисты, после чего доставили в больницу, передает Пятый канал. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно.

Удалось выяснить причину опасного инцидента. Как считает следствие, заместитель директора спортивной школы, будучи пьян, влил в емкость фильтровального оборудования кислоту. Опасные пары чрез вентиляцию попали в помещение, где занимались дети.