 

Врачи развеяли главный миф о высоком уровне холестерина

26.04.2021, 10:42, Разное
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Американские медики развеяли миф о вреде высокого холестерина. Оказалось, что он не так опасен для организма, как считают многие. По словам врачей, вероятность развития патологий сердца повышает высокое содержание насыщенных жиров.
В США Минсельхоз перестал в своих рекомендациях указывать предельно допустимые объемы потребления продуктов, богатых холестерином. Американская ассоциация сердца провела анализ взаимосвязи между уровнем присутствия в рационе подобной еды и возникновением кардиоваскулярного риска.

В большей степени за повышение показателя холестерина в крови ответственность несут насыщенные жиры. Первый элемент вырабатывается в самом организме. До наступления определенного момента он может минимизировать последствия потребления продуктов с холестерином.

Насыщенные жиры приводят к закупорке сосудов, нарушению мозгового и сердечного кровообращения. Сообщается, что их повышенное употребление приводит к инсульту и инфаркту. Эти элементы содержатся в молочных продуктов, говядина, пальмовом масле, свинине.

Источник: profile.ru



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