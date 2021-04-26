Врачи развеяли главный миф о высоком уровне холестерина

Американские медики развеяли миф о вреде высокого холестерина. Оказалось, что он не так опасен для организма, как считают многие. По словам врачей, вероятность развития патологий сердца повышает высокое содержание насыщенных жиров.

В США Минсельхоз перестал в своих рекомендациях указывать предельно допустимые объемы потребления продуктов, богатых холестерином. Американская ассоциация сердца провела анализ взаимосвязи между уровнем присутствия в рационе подобной еды и возникновением кардиоваскулярного риска.

В большей степени за повышение показателя холестерина в крови ответственность несут насыщенные жиры. Первый элемент вырабатывается в самом организме. До наступления определенного момента он может минимизировать последствия потребления продуктов с холестерином.

Насыщенные жиры приводят к закупорке сосудов, нарушению мозгового и сердечного кровообращения. Сообщается, что их повышенное употребление приводит к инсульту и инфаркту. Эти элементы содержатся в молочных продуктов, говядина, пальмовом масле, свинине.

Источник: profile.ru