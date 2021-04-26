Бренд GM Design опубликовал рендеры внедорожника в стиле Camaro

В Сети показали рендер нового уникального внедорожника, который подготовили специалисты компании GM Design.

В свою очередь, по снимкам очевидно, что на решетке радиатора установлена эмблема компании Chevrolet. Специалисты констатировали, что на рендере отображена модель, которая по многим параметрам напоминает Chevrolet, а колесная арка перенята у кроссовера Chevrolet Blazer. Автомобиль имеет вытянутый капот, модернизированные диски, а также узкую линию остекления.

Кроме того, некоторые детали перекликаются с популярной спортивной моделью Camaro. Эксперты не исключают, что предложенная версия является лишь частью разработки нового автомобиля, о котором пока не намерены раскрывать никаких деталей.