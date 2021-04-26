Мнение: Когда начнутся аресты зарубежных активов России?

24 сентября Верховный суд Нидерландов поставит точку в растянувшейся на 17 лет тяжбе между акционерами ЮКОСа и Россией.

Каким будет это решение очевидно уже сегодня – Россию обяжут выплатить акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Дело в том, что 23 апреля юридический советник Верховного суда Нидерландов (де-факто — это судья, которого называют генеральным прокурором) выпустил свое итоговое заключение по спору, рекомендовав Верховному суду королевства отклонить поданную Россией в прошлом году кассационную жалобу и оставить в силе решение апелляционного суда Гааги о выплате акционерам ЮКОСа компенсации за незаконную экспроприацию активов.

Понятное дело, что Россия не кинется выполнять решение суда, не начнет скрести по сусекам, и акционеры ЮКОСа инициируют процедуру ареста российского госимущества в США, Германии, Бельгии, Великобритании, Франции, Индии и т.д. и т. п. Под арест могут попасть счета и здания дипломатических представительств, зарубежное имущество РПЦ и государственных СМИ….

Этот кошмар начнется уже в конце этого года? Или как?

Фотография отсюда

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