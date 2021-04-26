Это официально: Павел и Алана Мамаевы развелись

По решению Ростовского суда полузащитник футбольного клуба “Ростов” Павел Мамаев и его жена Алана теперь официально разведены. Пара разошлась мирно, имущественных претензий теперь уже бывшие супруги друг к другу не выдвинули и алименты также не назначили, детей, которые останутся жить с матерью, Мамаевы будут и дальше воспитывать вместе. Интересы сторон в суде представляли адвокаты. Первой об окончания бракоразводного процесса сообщила Алана Мамаева, написав в Instagram-сторис: “Назад дороги нет!”

Алана Мамаева подала на развод в марте этого года. Об этом она сама сообщила на страницах социальной сети.

Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов, – написала Алана. Основной причиной развода, видимо, стала измена Павла, в которой жена уличила его публично.

Разлад в семье Мамаевых начался после того, как в октябре 2018 года Павел вместе с нападающим “Зенита” Александром Кокориным стал участником двух драк в Москве. 11 октября того же года Мамаев был арестован и отправлен СИЗО Бутырской тюрьмы на два месяца. Несмотря на то, что позже футболист был освобожден под залог, уже весной 2019 года Павел был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы. После двух с половиной месяцев в колонии общего режима Мамаева освободили по УДО.

Александр Кокорин и Павел Мамаев со своими возлюбленнымиНапомним, что 32-летний Павел Мамаев был в официальном браке с Аланой Хубецовой (девичья фамилия жены футболиста) с 2013 года. Пара воспитывает двоих детей: дочь Алису и сына Аланы от брака с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым, Алекса.