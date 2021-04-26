В Карпатах возобновили поиски туриста, который пропал в феврале

“Учитывая, что снежный покров в горной местности сошел, спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист. Поисковые группы осмотрели склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура. К сожалению, пропавший гражданин не найден”, – сказано в сообщении.

В поисках задействованы 15 спасателей и восемь волонтеров, территорию исследовали в том числе с помощью дрона и на вездеходе.

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В ГСЧС не уточнили, продолжают ли спасатели и волонтеры поисковую операцию.

13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева. 14 февраля в 11.30 поисковая группа нашла одного из них. Поиски второго остановили 11 марта.

“Операция продолжалась почти месяц, результата это не дало. Не выяснили, где были следы потерявшегося лыжника, где он непосредственно находится, не нашли ни тела, ни самого человека. Поэтому поиски прекратили”, – рассказывала тогда спикер Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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