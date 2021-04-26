В сеть слили запись разговора с главой МИД Ирана. В нем он признал, что скрывал сбивание самолета МАУ

Разговор Зарифа был частью проекта, документирующего работу нынешней администрации Ирана. Запись этого разговора не была предназначена для публикации в медиа, о чем сам Зариф неоднократно говорил во время беседы с Лейлазом.

Однако копию записи получили журналисты телеканала Iran International, штаб-квартира которого расположена в Лондоне. Впоследствии они поделились этой копией и с The New York Times.

В ходе разговора Зариф упомянул и об аварии самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. По его словам, Корпус стражей Исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) сразу знал о том, что самолет сбили, хоть официально власти признали это только через три дня.

Вскоре после того, как самолет был сбит, Зариф присутствовал на небольшом заседании Совета национальной безопасности Ирана с двумя высшими военными командирами и сказал им, что мир требует объяснений. По его словам, командиры набросились на него и потребовали написать твит, что новость об атаке Ирана на самолет не соответствует действительности.

Зариф вспоминал, что обратился к командирам с просьбой сказать ему, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет, чтобы власти могли понять, как решить эту проблему: “Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога”.

Как пишет BBC Persian, после слива записи представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил факт разговора Зарифа и Лейлаза, однако отметил, что его записывали только для правительства Ирана и публикации он не подлежал. По его словам, запись является искаженной.

Контекст:Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года канадский телеканал CBC News сообщил об аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, назвал “совсем не маловероятным” сценарий, при котором самолет могли сбить намеренно. Он также заявил, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде отрицал как подлинность записи, так и возможность умышленного уничтожения самолета – по официальной версии, его причиной стала “катастрофическая человеческая ошибка”.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них, по словам Торки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

19 марта в МИД Украины рассказали, что Украина сообщила Международной организации гражданской авиации (IKAO) свою позицию о публикации иранской стороной технического отчета о расследовании катастрофы украинского самолета вблизи Тегерана.

Енин 24 марта пожаловался спецпредставителю Госдепа США по вопросам Ирана Роберту Малли на технический отчет по расследованию катастрофы МАУ. По его словам, отчет Ирана составлен “ненадлежащим образом и не отражает ряд важных фактов”.

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