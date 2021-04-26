Жена Бардаша показала, как кормит грудью четырехмесячную дочь

“Мать Земля”, – подписала она снимок.

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Публикация от @lisa.bardash

Контекст:Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и “Нервы”. Он стал широко известен после выхода трека “Тает лед” группы “Грибы”. В 2017 году “Грибы” прекратили свое существование.

В августе 2020 года Бардаш женился на украинской модели Елизавете Коцюбе. О беременности супруги музыканта стало известно в конце ноября. В декабре артист сообщил о рождении дочери Сары. Она – второй ребенок музыканта.

В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у Бардаша родился сын Георгий (2012).

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