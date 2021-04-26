 

Ермак ответил на вопрос, могут ли Путина пригласить в Киев на переговоры о Донбассе

26.04.2021, 9:58, Новости дня
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“Нет, я считаю это некорректным”, – сказал он.

По словам главы ОП, в ситуации с конфликтом на Донбассе “многое зависит от политической воли российской стороны”, поэтому дедлайны деоккупации Донбасса команда президента Украины Владимира Зеленского не указывает.

“Украинская сторона готова работать 24/7. Да, есть COVID, который несколько замедляет частоту поездок, забирает львиную долю времени. Но лично для меня нет ничего важнее, чем перестать получать утренние сводки о том, что кто-то, не дай бог, погиб или ранен. Для команды президента мирный процесс является абсолютным приоритетом”, – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что “очень плохо” относится к варианту замораживания конфликта на Донбассе по примеру Приднестровья, но не исключает подобный сценарий.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые она финансирует. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.
В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня – что готов встретиться с Зеленским в Москве.
23 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала ответ Зеленского. По состоянию на 25 апреля его не последовало. Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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