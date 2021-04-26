 

В Кузбассе при пожаре на пилораме погиб рабочий

26.04.2021, 9:54, Разное
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Днем 25 апреля в хозяйственной постройке при пилораме в селе Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области произошел пожар, унесший жизнь 37-летнего рабочего, передает сайт VSE42.RU. Пожарных вызвали местные жители. Спасатели ликвидировали огонь и обнаружили на месте очага возгорания тело жертвы. По предварительным данным, мужчина распивал алкоголь и курил, после чего по неосторожности спровоцировал возгорание.



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