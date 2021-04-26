 

Политолог Карбалевич об анонсированном декрете Лукашенко: Антиконституционная диверсия

26.04.2021, 9:54, Разное
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Глава республики накануне сообщил о намерении подписать документ о передаче своих полномочий Совету безопасности. Александр Лукашенко пояснил, что такой декрет нужен на случай экстренной ситуации, например, если его “застрелят”.

Решение президента оценил политолог Валерий Карбалевич. В своем телеграм-канале он заявил, что декрет нарушает основной закон Белоруссии. По словам специалиста, в Конституции четко прописано, что власть переходит к премьер-министру, если президент больше не может выполнять свои обязанности.

Карбалевич обратил внимание, что членами Совета безопасности республики являются руководители силовых структур. Эксперт пришел к выводу, что в случае смерти Лукашенко вся власть будет в руках у военных. “Анонсированный декрет – это антиконституционная диверсия”, – подчеркнул политолог.

Эксперт уверен: такой документ показывает персоналистский характер режима. Все важные решения принимает только один человек, исходя из личных интересов, а остальные ветви власти не играют никакой роли в жизни страны, другими словами, являются “пустыми декорациями”, уточнил Карбалевич.

17 апреля президент Белоруссии заявил о задержании людей, которые готовили госпереворот в республике и покушение на его жизнь. Александр Лукашенко рассказал, что заговорщики собирались убить его, а также расправиться с его семьей. Подробности – в этой статье.



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