Политолог Карбалевич об анонсированном декрете Лукашенко: Антиконституционная диверсия

Глава республики накануне сообщил о намерении подписать документ о передаче своих полномочий Совету безопасности. Александр Лукашенко пояснил, что такой декрет нужен на случай экстренной ситуации, например, если его “застрелят”.

Решение президента оценил политолог Валерий Карбалевич. В своем телеграм-канале он заявил, что декрет нарушает основной закон Белоруссии. По словам специалиста, в Конституции четко прописано, что власть переходит к премьер-министру, если президент больше не может выполнять свои обязанности.

Карбалевич обратил внимание, что членами Совета безопасности республики являются руководители силовых структур. Эксперт пришел к выводу, что в случае смерти Лукашенко вся власть будет в руках у военных. “Анонсированный декрет – это антиконституционная диверсия”, – подчеркнул политолог.

Эксперт уверен: такой документ показывает персоналистский характер режима. Все важные решения принимает только один человек, исходя из личных интересов, а остальные ветви власти не играют никакой роли в жизни страны, другими словами, являются “пустыми декорациями”, уточнил Карбалевич.

17 апреля президент Белоруссии заявил о задержании людей, которые готовили госпереворот в республике и покушение на его жизнь. Александр Лукашенко рассказал, что заговорщики собирались убить его, а также расправиться с его семьей. Подробности – в этой статье.