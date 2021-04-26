Ирине Тоневой тяжело было смириться с уходом Саши Савельевой из «Фабрики»
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Ирина Тонева является солисткой группы «Фабрика» около 20 лет. За этот период состав музыкального коллектива менялся несколько раз. Певица призналась, что тяжелее всего ей было смириться с уходом Саши Савельевой.
Солистка группы прекрасно запомнила день, когда коллега объявила о своем решении. В эфире программы «Однажды…» Ирина Тонева рассказала, что на гастролях Саша Савельева позвала их всех в номер, сообщив о беременности. В тот момент певица сразу начала рисовать в своем воображении картины будущего музыкального коллектива. Ирина Тонева призналась, что часто вспоминает экс-участниц группы. Например, Сати Казанову она считает смелой, так как она ушла в неизвестность. Артистке не хватает решительности, чтобы так сделать.
Последний раз состав «Фабрики» изменился в марте. Новая солистка Валерия Девятова отметила, что ей посчастливилось работать с Ириной Тоневой. 32-летняя исполнительница сообщила, что все стараются прислушиваться к старшей коллеге, так как «Фабрика» – это она. Еще одна участница коллектива – Мария Гончарук, которая считает главным среди них Игоря Матвиенко, создающего для группы песни. Супруга ведущего Дмитрия Хрусталева призналась, что с Ириной Тоневой у нее были конфликты по поводу стиля участниц во время выходов на «красные дорожки» или для съемок.
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