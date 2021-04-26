Ирине Тоневой тяжело было смириться с уходом Саши Савельевой из «Фабрики»

Ирина Тонева является солисткой группы «Фабрика» около 20 лет. За этот период состав музыкального коллектива менялся несколько раз. Певица призналась, что тяжелее всего ей было смириться с уходом Саши Савельевой.

Солистка группы прекрасно запомнила день, когда коллега объявила о своем решении. В эфире программы «Однажды…» Ирина Тонева рассказала, что на гастролях Саша Савельева позвала их всех в номер, сообщив о беременности. В тот момент певица сразу начала рисовать в своем воображении картины будущего музыкального коллектива. Ирина Тонева призналась, что часто вспоминает экс-участниц группы. Например, Сати Казанову она считает смелой, так как она ушла в неизвестность. Артистке не хватает решительности, чтобы так сделать.

Последний раз состав «Фабрики» изменился в марте. Новая солистка Валерия Девятова отметила, что ей посчастливилось работать с Ириной Тоневой. 32-летняя исполнительница сообщила, что все стараются прислушиваться к старшей коллеге, так как «Фабрика» – это она. Еще одна участница коллектива – Мария Гончарук, которая считает главным среди них Игоря Матвиенко, создающего для группы песни. Супруга ведущего Дмитрия Хрусталева призналась, что с Ириной Тоневой у нее были конфликты по поводу стиля участниц во время выходов на «красные дорожки» или для съемок.