 

Эксперты назвали причину сокрушительного падения Bitcoin и других криптовалют

26.04.2021, 9:48, Разное
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Эксперты рассказали о причинах сокрушительного падения криптовалют вроде Bitcoin и его аналогов. Специалисты финансового рынка назвали причины сокрушительного падения виртуальных денег и дали прогноз относительно дальнейшей динамики их курса.
С момента появления криптовалюты ее стоимость неизменно росла, достигнув фантастических показателей. Так, если на старте изобретения виртуальной валюты ими могли даже дать чаевые, то до недавнего времени только за один Bitcoin на бирже давали несколько десятков тысяч долларов США. Однако в последние дни финансовые брокеры отмечают стремительное падение курса криптоденег.

Эксперты уверены, что в этом виновна новая политика властей США. О ее последствиях сообщают аналитики, консультировавшие журналистов агентства Reuters. Не так давно президент Джо Байден принялся осуществлять свой план по повышению налогов на прирост капитала. Это и вызвало резкое падение цены криптовалюты, приведя к ограничению инвестиционных потоков в цифровые активы.

Изменения налогового законодательства США примерно в два раза. Новый налог в почти 40% будут платить все лица, чей доход в год превышает 1 миллион долларов. Вследствие этого уже сейчас биржевые курсы фиксируют стремительное снижение стоимости виртуальных денежных средств. Более того, эксперты предполагают, что такая негативная динамика, впервые проявившаяся 23 апреля, будет продолжаться и далее.

Источник: sm.news



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