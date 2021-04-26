 

Грета Тунберг обвинила Петрова и Боширова в глобальном потеплении

26.04.2021, 9:39, Разное
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила об обнаружении российского следа в проблеме глобального потепления.

Девушка, ссылаясь на данные «своих друзей из MI6», обвинила полковников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова в участии в экологических катаклизмах и намеренному загрязнению атмосферы.

– Эти двое агентов были замечены прогуливающимися недалеко от АЭС в Японии, их видели на нефтяных танкерах и в качестве рабочих на газопроводе «Северный поток». Они постоянно меняют паспорта, имена и фамилии. Я не знаю, что они задумали, но они что-то задумали. Если мы хотим спасти природу, необходимо избавиться от этих паразитов, – заявила Тунберг.

Активистка уже создала петицию в ООН и на сайте change.org с требованием привлечь к ответственности Петрова и Боширова. В качестве дополнительных мер активисты экологической организации Greenpeacе намерены провести пикеты у посольств России в более 50 странах мира.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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