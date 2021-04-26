Ан-26 экстренно сел в Петербурге из-за отказа двигателя

Грузовой самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Пулково, сообщил информированный источник.

«Самолет Ан-26 выполнял грузовой рейс из Хельсинки. Однако в полете командир доложил об отказе левого двигателя и запросил аварийную посадку», – сообщил источник «Интерфакс».

Самолет удалось экстренно посадить в аэропорту Санкт-Петербурга несколько минут назад.

На борту был экипаж из четырех человек и груз. Никто не пострадал, сказал источник.

Ранее Минобороны взыскало стоимость разбитого самолета Ан-26 с бывшего борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, который в мае позапрошлого года не проконтролировал действия курсанта, отключившего исправный двигатель вместо неработающего.