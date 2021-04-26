Военный эксперт назвал сказками заявления Киева о превосходстве американских ВМС над ЧФ

Заявления Украины о том, что два американских эсминца Donald Cook и Roosevelt якобы способны «уничтожить» Черноморский флот России, – сказки, сообщил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее экс-замминистра Украины Юрий Грымчак сообщил о планах Киева по «атаке» на корабли Черноморского флота ВМФ России. По его словам, что для этих целей будут привлечены корабли ВМС Великобритании и США. Грымчак уверен, что появление в черноморском регионе двух ракетных эсминцев может «оставить» Россию без всего Черноморского флота.

Дандыкин в интервью ФАН прокомментировал заявление украинского политика. По его словам, несмотря на то, что на бумаге система «Иджис» и ракеты «Томагавк» являются грозным оружием, Черноморскому флоту РФ ничего не угрожает.

«Я слышал это заявление о двух американских эсминцах, которые так и не пришли в Черное море после разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Если брать только цифры, то на двух американских эсминцах больше ракет «Томагавк», чем ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота в Крыму. Но есть одно большое «но». И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет? Напомню, что ракеты «Томагавк» успешно сбивали сирийские военные, а часть из них вообще не долетела до цели», – сказал Дандыкин.

Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, что Черноморский флот надежно защищает различными видами вооружения, аналога которым нет ни в одной стране мира. Также военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ.

«Нужно учитывать компоненты мощи кораблей Черноморского флота и подводных лодок, которые вооружены не только ракетами «Калибр», но и торпедами. У нас достаточно мощные средства ПВО. Ими оснащены многие наши корабли. Сюда можно добавить и авиацию. Я уже не говорю о смешанной дивизии ВКС, которая принимает участие в учениях на территории Крыма. Мы должны сказать и о береговых ракетных системах – «Бастион» и «Бал». Есть и известная гиперзвуковая ракета «Оникс». Нужно вспомнить и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были применены против того же американского эсминца Donald Cook. Также можно напомнить и о том, что крейсер «Москва» оснащен сверхзвуковыми ракетами «Вулкан». Таких ракет у американцев нет. Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США», — сообщил военный эксперт.

Дандыкин напомнил, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году на вооружение Черноморского флота поступали новые виды вооружения, а сам полуостров стал «непотопляемым авианосцем» России. «Я не думаю, что американцам взбредет в голову атаковать наш флот. Это бредовые мысли украинской стороны. Но если предположить, что два американских эсминца попробуют организовать какую-то провокацию, то их участь будет предрешена. … После того, как Крым вернулся в состав России, Черноморский флот был настолько улучшен, что сегодня ни американским эсминцам, ни кораблям Великобритании ничего не светит в черноморском регионе. Поэтому все заявления Украины – сказки», – резюмировал Дандыкин.

В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.