 

Мужчина поджег АЗС в Челябинской области

26.04.2021, 9:24, Новости дня
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В Кыштыме в Челябинской области мужчина поджег автозаправочную станцию, сам он получил 20% ожогов лица, кистей рук и тела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. По данном факту проводится проверка», – заявили Ura.ru в ГУ МВД по Челябинской области.

По информации газеты «Кыштымский рабочий», 30-летний мужчина устроил поджог на автозаправочной станции «Агат» на улице К. Либкнехта. Сам злоумышленник получил 20% ожогов лица, кистей рук и тела. Его задержали очевидцы происшествия, мужчину экстренно госпитализировали в медучреждение.



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