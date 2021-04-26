Мужчина поджег АЗС в Челябинской области

В Кыштыме в Челябинской области мужчина поджег автозаправочную станцию, сам он получил 20% ожогов лица, кистей рук и тела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. По данном факту проводится проверка», – заявили Ura.ru в ГУ МВД по Челябинской области.

По информации газеты «Кыштымский рабочий», 30-летний мужчина устроил поджог на автозаправочной станции «Агат» на улице К. Либкнехта. Сам злоумышленник получил 20% ожогов лица, кистей рук и тела. Его задержали очевидцы происшествия, мужчину экстренно госпитализировали в медучреждение.