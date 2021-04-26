Крейсер «Аврора» раскрасят во все цвета радуги

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский выступил с инициативой перекрасить крейсер I ранга Балтийского флота «Аврора» в цвета радуги.

– Для многих поколений «Аврора» – это не просто корабль, а один из символов Петербурга. В нашем городе и так часто пасмурно, много серых домов, поэтому такие знаковые объекты должны нести позитив, радость, улучшать настроение. В своё время Роман Абрамович перекрасил дома на Чукотке в яркие цвета и это дало просто потрясающий эффект – снизилось количество самоубийств, неврозов и депрессий. Я предлагаю использовать этот опыт и обновить несколько достопримечательностей Северной столицы. Начнём мы как раз с «Авроры», уже в ближайшее время корабль будет раскрашен во все цвета радуги. Уверен, это понравится и петербуржцам, и миллионам туристов, которые приезжают в наш город, – заявил Пиотровский.

Покрасочные работы пройдут по месту стоянки крейсера на Петроградской набережной. По оценкам экспертов они займут 2-3 месяца и ко дню ВМФ «Аврора» предстанет в радужном цвете.

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