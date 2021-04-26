Times – глава МИ-6 назвал «безрассудство» России одним из главных вызовов для британской разведки

Новый руководитель британской разведки МИ-6 Ричард Мур дал интервью воскресному приложению The Times, став первым действующим главой службы, согласившимся побеседовать со СМИ. Мур рассказал, что один из главных вызовов для его ведомства — «безрассудное» поведение России, которая «движется к упадку».



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«Стену своего просторного офиса новый глава МИ-6 украсил портретом одного из самых важных агентов его ведомства времён холодной войны. На фотографии — иностранец, который по этическим соображениям обратился против своей страны и стал британским шпионом. Своим агентом МИ-6 его так и не признала», — пишет The Sunday Times в своём материале о Ричарде Муре — 17-м руководителе британского агентства внешней разведки, официальное наименование которого — Секретная разведывательная служба (СИС). «Он представляет тот тип людей, которые помогают нам из самых благородных порывов», — говорит Мур о портрете корреспонденту издания.

Как пишет газета, Мур стал первым главой МИ-6 — личность которого была разглашена публично, а само существование организации официально признали лишь в 1992 году. Однако сегодня он «продолжает начатый его предшественниками в прошлом десятилетии постепенный переход к более открытому облику», и частью этой работы как раз и стало интервью руководителя МИ-6 — или «Си», как традиционно именуют этот пост

«Хотя детальную информацию о наших агентах, методах и материалах, которые мы добываем, передавать публике нельзя, я считаю, что людям важно дать примерное представление о нашей службе и о том, какой тип людей служит в СИС, а также заверить их в том, что мы делаем всё, что в наших силах, чтобы сохранить их безопасность и обеспечить наши интересы за рубежом», — подчёркивает Мур

Как пишет The Sunday Times, в МИ-6 её новый глава попал по результатам традиционного набора в Оксфордском университете, но большую часть своего карьерного пути преодолел за пределами ведомства: он занимал ряд высоких постов в министерстве иностранных дел Великобритании и, в том числе, был британским послом в Анкаре. Работая в Турции, Мур завёл аккаунт в Twitter, чтобы «опровергать теории заговора», которые в Турции «обожают», и «объяснять шаги Великобритании» — и он до сих пор продолжает его вести даже в своём новом качестве; как поясняет The Sunday Times, в МИ-6 это поддерживают, поскольку таким образом высшее руководство службы может получить «более комплексный управленческий опыт», а сам Мур признаётся, что активность в социальных сетях позволяет ему чувствовать себя увереннее в нынешний информационный век.

По словам Мура, эпоха шпионажа холодной войны и большинство её «простых истин» остались позади, а нынешние угрозы гораздо более многоплановы и сложны. Как поведал глава МИ-6 корреспонденту The Sunday Times, одним из новых вызовов, попавших в зону ответственности службы, стали климатические изменения, которые превратились в «главный пункт международной политической повестки как для нашей страны, так и для всей планеты». «Разумеется, в этой области определённую роль играем и мы. Когда люди подписывают документы и берут на себя определённые обязательства в плане борьбы с климатическими изменениями, то на нас, возможно, ложится задача обеспечивать, чтобы то, что они делают, совпадало с тем, на что они подписались», — цитирует Мура издание. Впрочем, подробно рассказывать о том, чем же занимаются агенты МИ-6 в рамках такого вот «зелёного шпионажа», Мур отказался, отмечает журналист газеты

Как подчеркнул глава СИС, среди наиболее актуальных проблем, стоящих перед службой, фигурируют Владимир Путин и «безрассудство» его «режима». На прошлой неделе российский президент дал приказ отвести почти 100 тыс. военнослужащих границы с Украиной, которые прибыли туда ранее в рамках «крупнейшего наращивания Москвой своего военного присутствия в регионе с момента завершения холодной войны», напоминает автор материала. Как рассказал журналисту Мур, Лондон ранее предупредил российского лидера о том, что если Кремль инициирует «вторжение» на украинскую территорию, ему придётся «заплатить за это большую цену». «Россияне чётко знают, какова позиция Великобритании по этому вопросу. И по поводу позиции администрации Байдена у них тоже сомнений нет, ведь все каналы открыты», — пояснил глава МИ-6

Напомнив о появившейся на прошлой неделе информации о том, что «печально известное российское разведывательное ведомство ГРУ организовало взрыв фабрики оружия в Чехии, в результате которого погибли два человека», Мур заявил: «Когда видишь такой образец безрассудного поведения, то, конечно, затем обращаешь внимание на то, что происходит вокруг Украины, и это, разумеется, нас беспокоит. Именно поэтому мы так тесно в последнее время работали с союзниками, добиваясь того, чтобы президент Путин получил от нас жёсткие послания. Телефон я не использовал, но у меня имеются и другие способы донести то, что нужно, до адресата. Мы заседаем вместе с ними в Совбезе ООН в качестве постоянных членов, и можем с ними общаться».

По словам главы СИС, «режим» Путина находится в сложном положении из-за того, что РФ движется к упадку. «С объективной точки зрения РФ идёт к упадку как в экономическом, так и в демографическом плане. Перед этой страной стоит огромное количество вызовов. И, очевидно, то, как обошлись с Алексеем Навальным, а также выход тысяч людей на улицы многих городов, не только Москвы, показывают, что в российском обществе господином Путиным недовольны», — цитирует его The Sunday Times.

В своём интервью изданию глава МИ-6 также подчеркнул, что покушение на Сергея Скрипаля, которого называют бывшим агентом службы, с применением нервно-паралитического вещества в британском Солсбери едва не спровоцировало серьёзные человеческие жертвы. «Я до сих пор злюсь, вспоминая о Солсбери, поскольку понимаю, как близко мы подошли к очень серьёзным жертвам. Представьте, что случилось бы, если бы какой-нибудь ребёнок нашёл это вещество и везде его разнёс», — заявил Мур.

В своей беседе с корреспондентом The Sunday Times глава СИС также затронул проблемы, которые создал для его ведомства вывод американских войск из Афганистана, поведал, что чуть было не стал журналистом, но в итоге — после того, как его резюме отклонила BBC — попал в МИ-6, и признался, что любит фильмы о Джеймсе Бонде несмотря на то, что они имеют мало общего с реальной работой агентов.