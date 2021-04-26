25 апреля боевики на Донбассе 12 раз нарушили перемирие – штаб ООС

25 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. […] Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Широкино, Пивденное, Катериновка, Троицкое, Новозвановка, Новгородское (из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем), Пески (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Луганское (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

“Из минометов 120-го калибра произошел обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное”, – отметили в пресс-центре.

По его данным, 26 апреля на 7.00 боевики огонь не открывали.

Об открытии украинскими военнослужащими ответного огня в воскресенье не сообщается.

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Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

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